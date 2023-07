Elodie da capogiro in barca | i fan notano un dettaglio bollente

(Di mercoledì 5 luglio 2023)fa girare la testa a tutti in, con i suoi followers cheunche non può passare inosservato La straordinaria cantantesi è sempre messa in mostra per la sua bravura e la sua professionalità. Sta vivendo un periodo d’oro a livello personale e lavorativo, con una serie di concerti sold-out. Ha creato dei veri show live che di italiano sembrano avere molto poco: infatti, la cantante romana sta assumendo una dimensione sempre più internazionale. Nonostante questo periodo ottimo, che ha portato anche a un featuring con Marco Mengoni, è successo un piccolo incidente di percorso in quel di Capri., infatti, è stata colpita da un po’ di nausea durante un boat party, un concerto in. Lecito, considerando ...

Elodie si esibisce a Capri: mal di mare per la cantante mentre si esibisce in barca al boat party 'Peroni Nastro Azzurro Stile Capri'.Elodie è stata protagonista di un evento promosso per 'Peroni Nastro Azzurro Stile Capri' a bordo della motonave Patrizia. Un originale boat party vip di fronte ai Faraglioni di Capri a cui hanno part ...