Elisabetta Gregoraci | il look a ‘Battiti Live’ fa discutere | “Devi girare un porno? Mio marito non ha ascoltare mezza canzone”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Che fine ha fatto l’alta moda?”, si è chiesto Giorgio Armani guardando il lavoro di alcuni colleghi stilisti. E ce lo chiediamo anche noi guardando invece ildinella prima puntata della nuova stagione di Battiti Live. Martedì 4 luglio è infatti andato in onda in prima serata su Italia 1 lo storico programma musicale estivo targato Mediaset ma, più che non le esibizioni musicali, a catturare l’attenzione del pubblico è stato proprio l’abito sfoggiato dalla conduttrice. E se è vero che negli annici ha abituati al suo stile sensuale da femme fatale, ecco questa volta a farè l’appropriatezza di un capo del genere in prima serata tv. Nel dettaglio, l’ex signora Briatore ha sfoggiato un abito nero lungo dalla scollatura generosa ad incrocio, con trasparenze ...

Quanto costa il copricostume floreale diicona di stile con bikini cut - out e copricostume floreale Il fisico statuario della showgirl Sono iniziate le vacanze estive anche per...La showgirl 43enne parla dell'imprenditore 32enne a cui legata da un anno "Ho parlato di lui per evitare che lo facessero altri"si svela tra lavoro e privato sulle pagine di Chi , che le regala la copertina del settimanale. Per la prima volta racconta come ha conosciuto il fidanzato Giulio Fratini , a cui ...Estate su Italia 1 significa Battiti Live , che a sua volta è sinonimo di. La showgirl, alla sua settima edizione consecutive, è tornata a viaggiare per la Puglia e a condurre il grande evento musicale targato Radio Norba. Come sempre, c'era grande ...La showgirl e conduttrice di Battiti Live è finita al centro delle critiche per il look che ha scelto in occasione dello show di Italia 1 ...Elisabetta Gregoraci racconta per la prima volta come ha conosciuto il giovane fidanzato Giulio Fratini: ''Era destino'' ...