Ecco Thread | il nuovo social di Meta che sfida Twitter

(Di mercoledì 5 luglio 2023) «Condividi idee e trend con un testo». Una descrizione familiare che si trova sull’App Store riguardo alnetwork di. Si chiameràs e arriverà negli store dei telefoni il 6 luglio, ma tutti gli indizi convergono verso una direzione unica: fra poche ore, milioni di persone potrebbero accogliere un concorrente disui propri telefoni. Negli ultimi mesi, Elon Musk ha apportato una serie di modifiche sempre più numerose al famoso uccellino blu, molte delle quali sono state poco gradite agli utenti. Di conseguenza, molti hanno iniziato a spostarsi verso concorrenti come Bluesky e Mastodon. Pur essendo piattaforme valide, non riescono ad attrarre le folle che si sono radunate intorno ae ainetwork dinel ...

Durante la visualizzazione di un, vediamo chiaramente le opzioni per mettere 'mi piace', ...un assaggio della UI in versione web. Similmente a Twitter , è possibile visualizzare i post ...MINIS FORUM Mini PC UM773 LITE integra invece AMD Ryzen 7 7735HS, 8 core e 16con picco a 4,75GHz, 32GB RAM DDR5 e ben 1TB SSD Gen4 ! Questo Mini PC è interessante anche nella versione con SSD ...Siamo ormai prossimi al debutto: dopo le indiscrezioni ,quella che sembra una conferma, seppur ancora ufficiosa. Il lancio dovrebbe avvenire giovedì 6 luglio, più precisamente quando in Italia ...Dopo la presentazione delle versioni con motore endotermico, scopriamo le specifiche di nuova Kona Electric. L'auto prende spunto dal passato, ma migliora in tutto ...Oracle ha annunciato che offrirà servizi di intelligenza artificiale generativa in collaborazione con Cohere. L'azienda si sposterà inoltre sempre di più verso l'architettura ARM usata da Ampere Compu ...