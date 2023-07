Ecco i palinsesti Mediaset | per Berlinguer due programmi | Myrta Merlino al posto di D’Urso «imbufalita»

Rivoluzione neia Rai, Mediaset e Nove:tutti i cambi di guardia - guarda IL DUBBIO BLASI - Tra le novità del prossimo anno anche l'ingaggio de Il Volo con un programma e, soprattutto,...... l'addio a Cartabianca (fuori dai) e il futuro nella tv di Berlusconi Perché Lucia .... O che i programmi di cui alcuni di voi lamentano la chiusura non li seguiva quasi nessuno, quindi ......la presentazione dei nuoviFabio Caressa, lo storico telecronista di calcio, si è commosso. Guardando a quanto fatto, dai tempi del Mondiale a Berlino a oggi, non nasconde le lacrime....Salernitana, ecco il calendario della prossima Serie A: tutte le date. I granata inizieranno in trasferta sul campo ...Tanto tuonò che arrivò... Myrta Merlino. Sarà nella prossima stagione sarà al timone del pomeriggio quotidiano di Canale 5. Che non si chiamerà Pomeriggio Cinque. Sarà lei, quindi, il dopo Barbara D'U ...