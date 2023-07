“Ecco cosa voleva” Barbara D’Urso | Pier Silvio Berlusconi non nasconde le vere ragioni dell’addio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’addio dia Pomeriggio Cinque ha sconvolto il pubblico di Mediaset, dato che era stata lei stessa a dare appuntamento al prossimo mese di settembre nell’ultima puntata della scorsa edizione. E oraha deciso di rompere il silenzio, riferendo i dettagli che lo hanno spinto a prendere una decisione simile. Tra l’altro Carmelita ha risposto in maniera dura nelle scorse ore, smentendo anche parti del comunicato del Biscione, che parlava di scelta di comune accordo., parlando di quanto disposto da Mediaset e quindi da, ha esclamato in un’intervista a Repubblica: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La ...

i sintomi maschili che almeno per un periodo al mese sarebbero manifesti anche agli uomini: l'... anche se nessuno studio, fino ad ora, riesce a capire fino in fondo asiano riconducibili ...Lo scontro avanti dal 2019:le nuove canzoni uscite,sta succedendo e perché tra i due non corre buon sangue Continua il dissing a distanza tra Salmo e Luchè. A meno di 24 ore dall'uscita di ' Estate dimmerda 2 ', che ...Abbonati ORA a Hostinger - - > Hosting Hostinger:offre il piano Business Web Hosting Ottimizza le capacità di gestione del tuo sito web risparmiando denaro con il Business Web Hosting di ...

Jacobelli: «Ecco cosa manca a questo Milan» Milan News 24

Scriveva di aver lavorato per Obama e Biden, firmava post molto discussi e virali. Ma ecco cosa ha scoperto il Washington Post ...I promossi e bocciati della settimana di Up & Down. Ecco cosa dice la rubrica di Roberto Alessi sui vip del momento ...