“È successo prima di partire per Temptation Island” | la scoperta Manuel | fidanzato di Francesca

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023), dopo la seconda puntata una nuova segnalazione su uno dei protagonisti. Segnalazione pesante su, ildi. Un breve riassunto: è stata lei a scrivere al programma condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da 2 anni e 4 mesi e lei vuole capire se ha un futuro o meno questa storia d’amore. Perché èpiù volte in questi anni chela lasciasse per un mese per poi tornare tra le sue braccia. Vuole dunque capire se lui ha intenzioni serie oppure no. Durante la clip che abbiamo visto nella puntata d’esordio,non ha proferito parola. Ma non appena è arrivato al villaggio dei fidanzati si è subito lasciato scappare una confidenza che ha deluso e mandato su tutte le furie la sua compagna: ...