E' morto Guidalberto Guidi | ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia

MODENA " ÈGuidi, ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia. Aveva 82 anni, è deceduto nel Modenese, dove abitava. Guidi èdomenica sera. La notizia, mantenuta ..., nel Modenese dove abitava, all'età di 82 anni,Guidi, ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia. Guidi èdomenica sera. La notizia, mantenuta nella ..., nel Modenese dove abitava, all'età di 82 anni,Guidi, ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia. Guidi èdomenica sera. La notizia, mantenuta nella ...Dal 1996 è stato vice presidente nazionale di Confindustria per dieci anni, ricoprendo anche l’incarico di presidente del Sole 24 ore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...