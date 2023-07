“È meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra” | addio a Marcello Colasurdo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ morto il musicista, grande interprete della tammorra e della canzone popolare vesuviana, voce storica dei Zezi di Pomigliano d’Arco. L’annuncio sulla sua pagina Facebook. Era nato a Campobasso nel 1955. Molte le sue collaborazioni, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare agli Almamegretta. È stato anche attore con Fellini e Martone. “Adesso alzate le vostre tammorre nell’alto dei cieli e suonate per me! Io da lì continuero’ a suonare per voi nei cerchi della terra e dei Campi Elisi. Grazie a tutti per l’amore che mi avete dato!”, si legge nel post che è stato pubblicato sulla sua pagina Fb e che ha suscitato subito il cordoglio della rete. “È‘naca ‘na“. Questo il motto di...