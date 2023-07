Dybala | la Roma è la priorità Ma il Chelsea e la Premier premono

Paulose ne sta sereno a Ibiza , con la compagna Oriana e l'amico Di Maria . Mare (tanto), ... Però qualcosa intorno a lui si muove e anche se laè serena perché sa di essere la priorità dell'...La mappa delle vacanze dei giocatori die Lazio ha coperto praticamente tutto il mondo. In tanti hanno scelto il mar Mediterraneo, ...Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anchecon ...La clausola per l'estero di, al momento attuale, è da 12 milioni (da 20 per l'Italia) ed è valida fino al 30 luglio a meno di un rinnovo con adeguamento. La, al momento, non è preoccupata ...

La Stampa - Il Chelsea pensa a Dybala: la Roma, per ora, non è preoccupata TUTTO mercato WEB

La clausola per l'estero presente nel contratto di Dybala ammonta a 12 milioni (20 per l'Italia), con il club londinese che starebbe pensando seriamente di versare quella cifra - certo non esorbitante ...L'argentino è ancora in vacanza a Ibiza, ma le manovre di mercato intorno a lui si fanno sempre più insistenti ...