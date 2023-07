D' Urso furiosa con Pier Silvio | lui rompe il silenzio | cos' è successo negli ultimi mesi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È di questa mattina un'intervista in cui Barbara d'accusa Mediaset di una vera e propria "cacciata" dopo anni di lavoro in azienda. "Provo dolore, sgomento e rabbia", dice la conduttrice, che sostiene di aver "messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no"...

La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico...' Barbara d'è un fiume in piena e sbotta: 'Mi hanno lasciata a casa in pochi giorni' La conduttrice di Canale ...Barbara D'era quindi certa di poter ritornare su Canale 5 a settembre, per poi lasciare il programma alla scadenza del suo contratto , a dicembre. Con sua grande sorpresa, però, non è stato così:...La stessa D'ha ricordato quello sgradevole episodio: 'L'account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato ...

Barbara D’Urso, un’ex naufraga la difende dopo l’addio a Pomeriggio 5: “È una brava professionista, meritava di restare!” Non è mancato poi un riferimento al clima nei… Leggi ...Pomeriggio Cinque, la conduttrice fa chiarezza: "Io non ho concordato niente" Sabato scorso Mediaset ha diramato un comunicato stampa in cui è stato ...