Due anni senza Raffaella Carrà | il ricordo dei fan e di Tiziano Ferro

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il 5 luglio del 2021 se n’è andata una delle più grandi icone dello spettacolo (non solo italiano). Da temponon stava bene, ma aveva preferito vivere il suo dolore lontano dai riflettori. La notizia infatti è arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato tutti turbati e disorientati. E così da duedobbiamo fare a meno della predi questa donna meravigliosa. Tra le tante persone che in queste ore hanno ricordato, anche il suo collega e amico,: “E domani saranno già due. Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia“. E domani saranno già due. Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia. Mañana ya serán dos años sin ...