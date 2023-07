DRUSILLA FOER giovedì 6 luglio con “Eleganzissima Summer Tour” in Castello a Udine

Leggi su udine20

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo l’apprezzatissimo concerto dei Boomdabash per la Notte Bianca di, nuovo importante appuntamento in programma domani,, sul colle del. A salire sul palco sarà la cantante, attrice, autrice, artista considerata un’autentica icona di stile,, che porterà in scena in versione aggiornata e estiva il suo recital “”, ormai un format di culto in continua trasformazione. La datase deldi, evento in esclusiva regionale, è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserita nel calendario ...