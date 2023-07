Droga | blitz a Siracusa | eseguite 16 misure

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Gli agenti della squadra mobile distanno eseguendo 16cautelari (10 in carcere) nell'ambito di un'operazione anti, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania. ...

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa stanno eseguendo 16 misure cautelari (10 in carcere) nell'ambito di un'operazione antidroga, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania. La Polizia di Stato da mesi è impegnata in un'azione di contrasto dello spaccio di droga, con controlli costanti nelle principali piazze di consumo e vendita.

