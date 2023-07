'è il divertimento Come può maturare la passione". Però non saranno tutte così le società ... Una volta i campi erano in terra e quando pioveva c'solo fango. Ora queste società hanno il ...Da giorni "Repubblica" alza il ditino contro Meloni: da Bruxelles,per il Consiglio europeo, la capa dell'esecutivo è volata in Puglia con un volo di Stato... Ahi, ahi. E pazienza se c'è ...... ha conosciuto l'Ordine dei Carmelitani Scalzi da ragazzo nel Seminario Minore di Arenzano,'è ... ho capito che quella irrequietezzala chiamata del Signore a consacrarmi a Lui'. Entrato nel ...

"Dov'era la Meloni". Clamoroso scivolone di Schlein sui migranti ilGiornale.it

La segretaria del Partito Democratico sbaglia completamente sul regolamento di Dublino, incolpando Fratelli d'Italia, che però non c'entra proprio niente: ecco i motivi ...Torna il grande cinema a Roma e lo fa nelle Arene estive che stanno aprendo i battenti nelle piazze di tutti i municipi. Dal Cinema in Piazza del Piccolo America dove “arrivano” le ...