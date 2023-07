Doppio colpo dall’Atalanta | Il Napoli accelera

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilscalda i motori sul mercato: gli azzurri su due giocatori dell’Atalanta, pronta l’ta decisiva Esaurito l’entusiasmo per lo scudetto riportato all’ombra del Vesuvio trentatré anni dopo l’ultima volta, in casaè tempo di programmare al meglio la prossima stagione. L’obiettivo fissato da Aurelio De Laurentiis, presidente del, è quello di difendere il titolo appena conquistato e migliorare ulteriormente il percorso in Champions League. Gli azzurri, il prossimo anno, affronteranno il girone da testa di serie, scongiurando il pericolo di incontrare una big di prima fascia. Una missione non semplice per Di Lorenzo e compagni che dovranno far fronte a diversi cambiamenti in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti, condottiero dello storico scudetto, ha deciso di lasciare la squadra. Il ...