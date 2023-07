Dopo Briatore Dalla Gregoraci una confessione privatissima sugli uomini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Momento di confessioni per Elisabettaaver debuttato anche quest'anno con Battiti Live, la conduttrice si racconta. E lo fa partendo dall'ex marito Flavio, nonché padre del suo Nathan Falco. "È più che un uomo in vista, lui è Flavio: uno che riempie le pagine dei giornali, una figura imponente. E per me importante:di lui gliavevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati". L'imprenditore però non è nuovo alle polemiche, tanto che la showgirl - raggiunta dal settimanale Chi - ammette: "È un uomo intelligente che ama provocare: e spesso ha ragione, ma a volte forse potrebbe dire meno. È quello che continuo a consigliargli di fare". Eppure ad oggi nella sua vita, nonostante i rapporti con ...