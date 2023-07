Donzelli affonda la sinistra; All' opposizione per 5 anni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) "Ho preferito non far pesare sul governo e sulla maggioranza le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti", ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè riferendo in aula al Senato sull'informativa relativa alle accuse mosse nei suoi confronti dopo l'inchiesta giornalistica di Report sulle sue società. Santanchè, poi, attraverso una nota del suo ufficio stampa, ha dichiarato di aver appreso solo dai comunicati stampa che risulterebbe iscritta nel registro degli indagati per bancarotta e falso in bilancio. La questione ha animato un acceso dibattito a Zona bianca, il talk di approfondimento giornalistico condotto da Giuseppe Brindisi. A commentare la vicenda della ministra Santanchè è stato Giov. Nel suo mirino le opposizioni: "Le opposizioni tutte le settimane chiedono le dimissioni di qualcuno ...