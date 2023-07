“Donne sull’orlo di una crisi…” | venerdì il debutto delle allieve di ‘TeStTeatroStudio’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon lo spettacolo “di una”,7 luglio alle ore 20 debuttano ledi TeSt.TeatroStudio, il Laboratorio di Recitazione e Teatro, curato da Monica Carbini, che si svolge, da ottobre 2022, presso la sala prove dell’Accademia di Santa Sofia, via Albergamo 4/6, a Benevento. Monica Carbini, attrice, autrice, regista, giornalista e speaker, ideatrice e fondatrice di TeSt.TeatroStudio, è la conduttrice del Laboratorio di recitazione e sperimentazione scenica, dal titolo Recitare fra le righe – Il racconto, il gioco, il rito del teatro, che va concludendosi per questa stagione, proprio il 7 di luglio. Ma è già tutto pronto per la ripartenza in autunno. Il progetto TeSt.TeatroStudio, che prevede lezioni di recitazione, coreutica, narrazione, lettura ...