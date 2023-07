Donne e lavoro | l’Italia annaspa e si allontana dall’Europa

Leggi su fmag

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un elenco di dati, un ciclone di numeri tirati fuori da aziende specializzate o da istituti di respiro pubblico, ufficiali e non ufficiali. Ma la conclusione, triste, è sempre la stessa: in Italiacontinuano a non andare d’accordo. Ne abbiamo già scritto qualche ora fa in quest’articolo ispirato dai dati Nodus in cui i numeri dimostravano che alla donna è ancora relegata parte importante della gestione dei figli e della famiglia, al punto di dover ancora oggi lasciare il. Tema talmente sentito che quello degli asili nido era uno dei punti al centro del programma di Giorgia Meloni in campagna elettorale con promesse di strutture pubbliche aperte fino alle 19.00; mentre invece oggi il rischio è che i fondi destinati a tale investimento nel Pnrr finiscano al palo a causa di un’eccezione comunitaria che rischia di ...