Donna ricercata per furto in Germania | catturata a Montesarchio

(Di mercoledì 5 luglio 2023)perinfinisce in custodia presso la Casa Circondariale di Benevento Personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento ha proceduto all’arresto ai fini estradizionali di una cittadina rumena di anni 52 destinataria di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca nel 2021 per il reato dicommesso all’interno di un supermercato di Memmingen piccola cittadina della Baviera. Alla sua cattura si è giunti a seguito della segnalazione pervenuta dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione S.I.Re.N.E., inoltrata dal collaterale ufficio tedesco. In particolare, la prosecuzione degli accertamenti ...

(osservazione controllo e pedinamento) ha consentito la compiuta identificazione dellae ... laè stata associata presso la casa Circondariale di Benevento a disposizione delle Autorità ...L'uomo è "persona identificata e giàdalle forze dell'ordine, anche in campo internazionale". Laera morta in seguito alle ferite riportate dall'investimento avvenuto sabato scorso ...Identificata una persona sospetta, al momentoanche all'estero. Gli indizi che ...era in compagnia di amici per ritirare una pizza da asporto ha raccontato di aver visto un uomo e una, ...VICENZA - Era ricercato per evasione l'uomo arrestato dalla polizia di Stato di Vicenza dopo aver picchiato e ferito l'ex convivente. Gli agenti sono intervenuti all'ospedale San ...Una 52enne rumena è stata arrestata a Montesarchio: è accusata di aver commesso un furto in un supermercato in Germania nel 2021.