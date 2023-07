(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un evento adatto a tutti, in un contesto naturalmente terapeutico come ledi Brenta, Patrimonio dell'Umanità Unesco, ricche di acqua, foreste, pascoli e aria pulita. Ad organizzarlo Treventur ...

Marathon - Una vera e propria 'maratona della salute' suddivisa in 6 giornate: ogni giorno, da lunedì 3 a sabato 8 luglio, un'esperienza diversa guidata da medici dell'Associazione ...L'esperienza si compone di una prima parte in movimento con approfondimenti seguita da un originale pranzo a buffet che si svolgerà nel Parco del Respiro a cura dello chef dell'Alp &...Punte di diamante di questo segmento sono il Linta Hotel& Spa di Asiago, affacciato sull'... riservato a un pubblico di soli adulti, il Grand Hotel Misurina, incastonato nellecon ...

Dolomiti Wellness Festival a Pinzolo: gli appuntamenti TGCOM

L'obiettivo è apprendere tra le montagne sani stili di vita funzionali alla salute e alla longevità Dolomiti: fino al 9 luglio torna a Pinzolo, ambito turistico di Madonna di Campiglio, il Dolomiti We ...Al Dolomiti Wellness Festival i medici del Policlinico Gemelli di Roma suggeriscono le buone abitudini per una lunga vita. Dosi di natura per tutti per ...