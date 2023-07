Doctor Strange | Benedict Cumberbatch conferma il ritorno nel 2024

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La star diil suonell'universo cinematografico Marvel, anticipando le produzioni in cui lo rivedremo l'anno prossimo.hato il suonei panni dinelle nuove produzioni Marvel nel. L'attore inglese ha ammesso che sarà ancora Stephenper filmare alcune scene di "alcuni nuovi progetti Marvel in preparazione". In precedenzaaveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto "fare un altro film su", spiegando che c'era ancora "molto altro da esplorare" sul personaggio e la sua storia nell'MCU. ...

Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange nel 2024 BadTaste.it Cinema

