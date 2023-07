Divisione Serie A Femminile | Cappelletti | “Diventare presidente è un’emozione | c’è molto da lavorare”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Federica, neodellaProfessionistica, ha parlato a margine di un evento legato al premio Fair Play Menarini che si è svolto a Firenze: “, ma anche una bella responsabilità: sonoorgogliosa. C’èdae la speranza è che si possano raggiungere risultati prestigiosi“.ha poi fatto un in bocca al lupo alla Nazionale italiana in vista dei Mondiali, quindi ha proseguito: “Sarà fondamentale partire dalle basi, rilanciando i principi del fair play, dai giovani fino ai ragazzi più maturi. Il calciodeve poter contare su fondamenta solide per poter ...

...nuove (ma non inaspettate) vette con la decisione del governo di Pechino di imporre unadi ... Nella giornata di martedì, lacanadese dell'azienda, Neo Magnequench, ha annunciato di aver ...... il suo Foggia praticava un calcio estremamente ricercato nonostante fosse in terza, sul ... a conquistare la promozione inB. È così che nacquero il mito, l'anti - mito e l'inevitabile ...Il nulla di fatto con l'assegnazione dei diritti TV dellaA spinge la Lega alle riflessioni del caso per capire il da farsi in vista della prossima ... ed il pacchetto 2 per latra due ...

Federica Cappelletti eletta presidente della Divisione Serie A ... FIGC

Finalmente è disponile la prima parte della terza stagione di The Witcher! Facciamo il punto della situazione in attesa della seconda.Nuove informazioni sulla gara d'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A. La Lega Serie A ha rifiutato tutte le proposte.