Disperso nel lago d’Endine | 32enne ritrovato senza vita dopo quattro giorni di ricerche

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ranzanico.di, era l’unico epilogo possibile. È stato rinvenuto intorno alle 12,30 di mercoledì il corpo di Orlando Gonzales Puma, ilbolivianoda domenica (2 luglio) nelle acque del, all’altezza di Ranzanico. Sommozzatori e vigili del fuoco lo hanno cercatososta, anche con l’ausilio di robot e sonar per scandagliare il fondo fangoso del. Lo hanno trovato non molto distante dal punto in cui era stato lanciato l’allarme. Quel giorno, ilstava passando la giornata insieme alla compagna, alla figlia 17enne di lei e a un amico di Albino.pranzo, iavevano noleggiato un pedalò e si ...

Si tuffa nel lago di Endine per aiutare la figlia della compagna e non riemerge: scomparso 32enne a Ranzanico Virgilio Notizie

Domenica scorsa, il 32enne si era tuffato da un pedalò preso a noleggio. Finito sott’acqua, non era più riemerso ...Il 26 aprile Ingenuity ha iniziato il suo 52esimo volo nei cieli di Marte e da allora i tecnici Nasa non hanno avuto nessun contatto. Il 28 giugno il segnale ...