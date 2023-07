Dirk Hamer | la causa di morte del ragazzo ferito da Vittorio Emanuele di Savoia

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ladidifu una complicazione renale sopraggiunta dopo 19 interventi chirurgici, tra cui l’amputazione di una gamba e l’asportazione di un rene, a cui era stato sottoposto dopo che fu raggiunto da un colpo di fucile, all’arteria femorale destra, mentre si trovava su uno yatch all’Isola di Cavallo, in Corsica. A sparare fudi, dalla sua imbarcazione. Come scrisse l’Unità all’epoca,morì il 7 dicembre 1978 alle ore 16.55, nel reparto di patologia chirurgica della clinica universitaria di Heidelberg, in Germania.nel suo letto, in ospedaleL’incidente che costò la vita al giovane, un giovane atletico, sportivo e in ...