Diritti tv Serie A | Pier Silvio Berlusconi | “I prezzi di oggi sono folli | ma Mediaset vuole esserci”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Per noi il calcio è un prodotto importante, voglio però ribadire che idi. Noi non usciremo mai da ciò che è razionale per un’azienda quotata in borsa che deve fare profitti. Detto questo, noi ci siamo e vogliamo”. Lo ha detto in merito all’asta per itv dellaA dal 2024 il presidente di, alla presentazione dei palinsesti nella qualeanche state ricordate le competizioni visibili per questa stagione: Coppa Italia e Supercoppa Italiana in esclusiva, Nations League e Champions League con la miglior partita del martedì in chiaro. SportFace.