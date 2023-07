Diretta Calciomercato | Benfica | ufficiale l' ingaggio di Di Maria e il Psg presenta Luis Enrique

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. ...

Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della ...E proprio del colpo in entrata a centrocampo, insu.it in onda su TV Play, ha parlato Federico Masini di 'Tuttosport': 'Frattesi era il primo obiettivo per il centrocampo dell'...Altra giornata di incontri, trattative, affari fatti e altri sfumati. Dopo il colpo dell'Inter, che ha chiuso con il Sassuolo per Frattesi , provano a rispondere le altre big del campionato. Il Milan ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Club nerazzurro scatenato sul mercato dopo aver annunciato ben tre ufficialità nella giornata odierna: addio Onana dall'Inter ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...