Diletta Leotta | vita da zia aspettando di diventare mamma | «Sveva è un amore»

ha annunciato il nuovo arrivo nella sua famiglia: suo fratello Mirko Manola e la moglie Irene Simeone sono diventati genitori della piccola Sveva , la prima nIpotina della conduttrice ...... CEO e Founder di Search On Media Group e ideatore del WMF, accompagnato dalle varie personalità che lo hanno affiancato durante la tre giorni, tra cui Alice Mangione, I Sansoni,, I ...è diventata zia: in attesa della sua bimba festeggia la nipotina Il fratello della conduttrice, Mirko Manola, è diventato papà: è nata Sveva di Concetta Desando F iocco rosa per...La giornalista sportiva di Lecco sta conquistando sempre più spazio a Sportitalia. Gli inglesi sono pazzi di lei: è la nuova Diletta Leotta.Diletta Leotta è in dolce attesa della sua prima figlia: l'inviata di DAZN aspetta la sua bambina dal calciatore del New Castle, il portiere Loris Karius, con cui fa coppia fissa da ottobre. Diletta ...