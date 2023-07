Difende una ragazza da una rapina | l’aggressore lo colpisce con il machete | 32enne rischia di perdere la mano “È arrivato in ospedale con l’arto penzolante”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Una serata trascorsa in discoteca all’insegna del divertimento, si è trasformata in un incubo che cambierà per sempre la sua vita. È quanto successo ad unche oradidopo aver tentato dire unavittima di una. Il giovane è stato infatti brutalmente aggredito con un, che gli ha letteralmente quasi staccato una. Tutto è avvenuto – secondo quanto riportato dalla stampa locale – nella città di Granada, in Spagna, all’esterno di una discoteca, intorno alle 6:30 del mattino. Ilera appena uscito dal locale quando ha tentato di sventare unaai danni di una. Un gesto coraggioso, che però gli è costato molto caro: durante la ...

Sotto le aspettative invecemamma all'improvviso 2 che è stato visto da 1.258.000 spettatori. ... Sipoi lo storico Blob (711.000, 4.7%) mentre è in flessione su Tv8 4 Ristoranti (255.000, 2.Ma la loro bravura e dedizione non lida errori o da eventuali problemi. Al tempo stesso, ... ovvero quando viene accertatanegligenza, imperizia o imprudenza evidenti e censurabili. Al ...Le opposizioni, però, sanno bene che avanzaremozione di sfiducia potrebbe rivelarsi un'arma a ... CrosettoSantanchè. Poi le accuse a Report: "Ecco come fanno partire i casi" La ministra ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...