Dichiarazioni Sgarbi Maxxi | question time con il ministro Sangiuliano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 5 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Ildella cultura, Gennaro(foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative a tutela delle istituzioni culturali, dele dei suoi dipendenti in relazione a un recente intervento pubblico del sottosegretario(Manzi – PD-IDP); sulle iniziative volte ad assicurare la parità di genere nelle istituzioni culturali, anche alla luce di recenti esternazioni del sottosegretarionella sede del(Orrico – M5S); sulle iniziative in relazione a recenti esternazioni del sottosegretario, in particolare nell’ottica di perseguire la ...

che faranno molto discutere quelle di Giuseppe Cruciani che, come sempre, non ha peli ... L'analisi di Capuozzo: "Paese spaccato Cruciani ha poi difeso Vittorioa seguito delle ......al museo Maxxi di Roma dalla conclamata direzione conservatrice del neopresidente Giuli con... malgrado le prese di posizione coraggiose, a partire dalledella federazione della ...In questi giorni il famoso conduttore de i Soliti ignoti pare aver replicato al cantante Morgan e a Vittorio, dopo le loro pessimesu di lui. In particolare il critico d'arte e l'artista sul palco del Maxxi si sono lasciati andare a delle critiche indirizzate al direttore artistico del ...

Caso Sgarbi, accusato di volgarità e sessismo per le dichiarazioni al Maxxi La7

ROMA - Si svolgerà oggi, mercoledì 5 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di ...Dichiarazioni che faranno molto discutere quelle di Giuseppe Cruciani che, come sempre, non ha peli sulla lingua. Nell’ultima puntata della ...