Diablo IV | annunciato l’arrivo della Season 1!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Domani arriverà finalmente l’annuncio1 diIV in un evento streaming atteso da tantissimi appassionati del titolo. Sono previste diverse novità e l’introduzione di nuovi contenuti scaricabili. Non resta che scoprire tutti i dettagli in questa nostra nuova news La notizia è stata data nelle scorse ore direttamente dal team di sviluppo di Blizzard e ha già suscitato una vera e propria fibrillazione generale: domani 6 Luglio 2023 alle ore 20:00 italiane ci sarà la presentazione ufficiale1 diIV. Con essa arriveranno anche tantissimi nuovi contenuti scaricabili che interesseranno non solo il gameplay, ma anche i vari pack acquistabili in-game per una maggiore personalizzazione. Il team di Blizzard si conferma quindi sempre pronto e puntuale nel ...