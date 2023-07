Di nuovo emergenza rifiuti a Roma

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 5 luglio 2023)che vanno a fuoco, cassonetti dell’immondizia pieni di sacchetti e spazzatura lasciata per strada che si accumula. Ed è die caos, in diversi quartieri della Capitale. Che succede? Scopriamolo insieme. La situazioneè critica E’ die caos, in diversi