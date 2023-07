Di Maria | decisione presa | ecco dove giocherà

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Di, dopo una sola stagione con la Juventus, ha deciso di lasciare i bianconeri; l’argentino ha sceltocontinuare a giocare. L’argentino, nella scorsa sessione di mercato, è stato accolto dai tifosi bianconeri con grande entusiasmo; il giocatore era considerato come perfetto per cambiare le sorti della Juventus e trascinare la squadra a grandi traguardi. Le cose non sono andate in questo modo ma il classe 1988 non è riuscito a dare il giusto contributo alla causa bianconera. Di(LaPresse)Le prime difficoltà sono state a livello fisico; nella prima parte di stagione, prima del Mondiale in Qatar, il giocatore ha dovuto fare i conti con tre problemi fisici che hanno, inevitabilmente, compromesso la sua avventura in bianconero. Dopo il successo con l’Argentina la situazione sembrava poter cambiare e l’argentino ha ...