“Devo comunicarvi una cosa” Alberto Matano spiazza il pubblico de La vita in diretta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Gli spettatori, sia che si stia parlando della Rai che di Mediaset, sono senza sicurezze ormai. Più alcun punto cardine per loro, anche quelli che fino a qualche mese fa sembravano gli irremovibili capisaldi di alcuni programmi sono riusciti a perdere il posto. Qual è la sorte dia Lain? Nel giro di qualche giorno tutte le certezze delsono state stravolte. Barbara D’Urso è delusa da Mediaset per essere stata liquidata, dopo 15 anni di Pomeriggio Cinque a sorpresa. Aveva infatti salutato i fan garantendo di rivederli a settembre. Oggi pure Lain? Lo strano indizio.se ne va da Lain ...

Ecco le sue parole nello specifico: Ciao a tutti, sono davvero triste nelcheritirarmi da Wimbledon quest'anno. Ho fatto del mio meglio per essere pronto dopo il mio intervento ...Dopo alcuni giorni, e dopo aver consultato il mio medico, sono felice diche sono ... Lui secondo mesolo trovare continuità fisica. Lorenzo ha tanta mano e sull'erba conta, poi ...Volevo soloche sono ufficialmente a dieta ". Dopo una breve interruzione nel caricamento delle Instagram stories, Cecilia Rodriguez ha proseguito parlando dei suoi problemi di salute: "...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...