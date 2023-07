Denuncia l' ex per stalking e si suicida L' agghiacciante dedica di lui | Mia Regina

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La vittima, 33 anni, avevato l'ex due giorni prima di togliersi la vita. Lui era stato già condannato a 11 anni per gravi maltrattamenti. Il giorno in cui la donna è morta, ha scritto una: "Sarai per sempre la mia".

Il post pubblicato sulla pagina 'Sei di Montecalvoli se' ha scatenato allarme in tutta la zona. Sarebbe stato scritto da un giovane che ha reso noto anche il numero di telefono della vittima...di consegnare tutto il denaro posseduto ad una persona che sarebbe da lì passata a prelevarlo... Arrestata Acquisita ladelle vittime e ricostruita la vicenda, la donna è stata arrestata ...L'associazione Marco Pannella, sempre in lottala difesa della comunità penitenziaria, dopo una lunga battaglia, era riuscita nel 2016 a ottenere dall'allora Sindaco Ippazio Stefano la delibera ...

Caltanissetta, denuncia per stalking l'ex già condannato per ... Open

La vittima, 33 anni, aveva denunciato l'ex due giorni prima di togliersi la vita. Lui era stato già condannato a 11 anni per gravi maltrattamenti. Il giorno in cui la donna è morta, ha scritto una ded ...Alla fine il problema del telefonino viene fuori: dentro ci sono anche video porno, e Mohamed era terrorizzato che gli agenti in custodia cautelare se ne servissero per umiliarlo e ricattarlo. Poi si ...