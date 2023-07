Decaro | i Comuni hanno raggiunto 91% dell' assegnazione da Pnrr

ha poi aggiunto sempre riferendosi ai: 'Piu' di qualcuno nutriva dubbi circa la nostra capacità di spesa. Oggi vorrei rispondere, credo in maniera definitiva, con qualche cifra ...... stazioni ferroviarie, caserme delle forze dell'ordine, reti idriche, sedi di, chiese, la ... ha contribuito a far crescere sul piano economico e sociale la città - scrive il sindaco- ...Lo ha dichiarato il presidente dell'Anci, Antonio, impegnato questa mattina a Roma nella presentazione di Urban Award, riconoscimento che premia iitaliani che si impegnano in progetti ..."I Comuni hanno già raggiunto il 91% della assegnazione Pnrr: 36,3 miliardi su 40 programmati". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro,in uno dei passaggi centrali della sua relazione all ...Anac inoltre, ha aggiunto Decaro, "certifica che sono state svolte 102 mila gare del Pnrr e i Comuni hanno fatto 52 mila di queste gare, ovvero il 51%.