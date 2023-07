De Siervo | «Dai calciatori | la Serie A è ritenuto il campionato più difficile»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’Ad dellaA Luigi Deha parlato a Dazn durante la presentazione del calendario della stagione 2023/24: «È la notte prima degli esami, il momento in cui inizi a pianificare un anno intero, con la speranza sia meglio dello scorso. È importante che ilrappresenti l’intero territorio, questo è essenziale perché sia una grande festa». C’è un nuovo calendario. «Siamo andati incontro a pubblico e, si gioca in maniera meno compressa, con meno turni infrasettimanali e sfruttando il periodo natalizio in cui si sta in famiglia» Sul nuovo pallone Puma, Deha affermato: «Un pallone speciale, da record di vendite. E per la Supercoppa sarà oro, un oggetto diverso. Un elemento di discussione e conversazione, ma anche simbolo di una finale così importante». Il ricordo di ...

Alla trasmissione, oltre al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e all'ad Luigi De, ... Uno scenario innescatolavori al Gewiss Stadium: già nel 2020 fu così. L'Atalanta non dovrebbe ...... dell'amministratore delegato Luigi Dee delle leggende della massima serie, Fabio Cannavaro ... Di seguito l'elenco delle date dei match più attesitifosi. 2 - 3 settembre Terza giornata: ...... pronto a ripartirecampioni d'Italia in carica del Napoli e da una stimolante battaglia per il ... potrebbe essere registrato già nella giornata di venerdì, 7 luglio, quando l'AD Luigi Dee ...

De Siervo: "Il calendario di Serie A va incontro ai tifosi. L'Italia segua ... TUTTO mercato WEB

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato dallo studio di DAZN in cui si è tenuta la presentazione del calendario 2023/24: "È la notte prima degli esami, il momento in cui ini ...Un mese, ovvero fino al 2 agosto. È il tempo che la Lega Serie A si è data per decidere. Dazn, Sky e Mediaset hanno ...