Davide Frattesi all’Inter | c’è l’accordo col Sassuolo | 25 milioni di euro più Samuele Mulattieri

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La corsa apare giunta al capolinea: l’Inter ha in pugno il centrocampista del, che in questo inizio di calciomercato era stato accostato praticamente a tutte le big della Serie A. Negli ultimi giorni in particolare era emerso l’interesse del Milan, che aveva dato vita a un nuovo derby di mercato dopo quello per Marcus Thuram. Anche in questo caso l’esito sorride ai nerazzurri, che hanno accelerato proprio in coincidenza con la cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Beppe Marotta e Piero Ausilio infatti hanno trovatoverbale con ilsulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25dipiù il cartellino del giovane, nell’ultima stagione bomber ...

Tanto rumore per nulla. Stavolta la mossa di Giovanni Carnevali di provare a scatenare un'asta mediatica non ha pagato.aveva scelto l'Inter da 20 giorni e sbarcherà in nerazzurro nelle prossime ore: operazione in prestito con obbligo di riscatto (al primo punto fatto dopo il primo febbraio 2024) a 25 ...Commenta per primo L'operazione che sta conducendoa vestire la maglia dell'Inter è sostenibile dal punto di vista economico e rilevante da quello tecnico. E' vero che il centrocampista finora ha giocato in serie A solo una settantina ...vestirà la maglia dell'Inter. Una doccia fredda , ma neanche troppo, per la Roma, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo . I giallorossi, infatti, avevano fatto una scelta chiara sul ...

Inter a un passo da Frattesi: c'è l'accordo verbale. Al Sassuolo 26 milioni più Mulattieri - Sportmediaset Sport Mediaset

L’Udinese arriva a Milano per discutere con l’Inter, ma anche con la dirigenza del Milan, di Samardzic e di un altro calciatore. L’aggiornamento lanciato su Sportitalia Michele Criscitiello. INCONTRO ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...