Daniela Santanchè | «Io indagata? Lo apprendo dai media | mai ricevuto avviso di garanzia»

Fiesole (Fi), 5 lug. Certamente si', la voteremo. Il Partito democratico votera' la mozione di fiducia annunciata oggi dal Movimento Cinque Stelle contro il ministro del TurismoSantanche'. Lo ha precisato il segretario del Pd, Elly Schlein, a margine di uniniziativa alla Festa dellUnita' a Fiesole (Firenze). Oggi - ha aggiunto Schlein - abbiamo sentito le unghie di ...... 'Campagna d'odio contro di me, nessun avviso di garanzia' 'Sono stata oggetto di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti', ha detto la ministra per il Turismo,nella ......Santanché , i senatori del M5s hanno intonato in Aula il coro 'Dimissioni, dimissioni'. ... Leggi Anche, gli ex dipendenti della Ki Group smentiscono la versione della ministra: '...

Senato, il giorno della ministra Santanchè: "Campagna di odio nei miei confronti" RaiNews