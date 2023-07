Dalla propria camera | ai Balcani e alla Turchia | tre viaggi letterari per esplorare il mondo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’appartamento, insomma, ha qualcosa di estroverso e di introverso insieme, e più che nelle singole stanze, ognuna delle quali è collegata in qualche misura colesterno, è qui che più fortemente si avverte questa introversione, qui dove ilesterno è diventato tale nel momento stesso in cui si è richiusa la porta d’ingresso.o avventuroso intornomia, di Karl-Markus Gauss (traduzione di Enrico Arosio; Keller editore), è un periplo originalissimo e gustoso fatto dentro i confini del quotidiano. L’autore austriaco, pur rimanendo fermo in un luogo, riesce a raccontare, esplorandolo, il. Ladiventa luogo nella mente, capace di spostare il lettore in un universo di verosimiglianza formidabile. Emilio Salgari insegna che non è ...

