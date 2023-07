Dalla Cina arrivano gli imballaggi edibili

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La rivoluzione della plastica daarriva? È quanto sostiene un gruppo di ricercatori dell’Università di Hong Kong in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Journal of the Science of Food and Agriculture”. Gli esperti hanno puntato le loro attenzioni sulla cellulosa batterica, un composto organico dalle caratteristiche molto interessanti. Tra queste, l’tà, che garantirebbe alle plastiche derivate dal materiale uno smaltimento rapido e non nocivo per la fauna marina, vittima illustre dell’inquinamento da materiali tossici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

