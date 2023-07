D’Alessio | “Marcello Colasurdo lascia un vuoto incolmabile”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ora alzate le tammorre ai cieli e suonate per me” si legge sulla sua pagina facebook. Quelle tamorre con il cui suono ha ritmato per tanti anni la Juta a Montevergine, diventando anima pulsante, guida spirituale, cantore ineguagliabile delle nostre tradizioni e della nostra storia. Mercogliano lo ha amato, ha pregato per lui sperando fino alla fine che potesse vincere contro il male che da anni lo perseguitava. Ora che è volato in un cielo dove festanti lo attendono zezi ed artisti di tutto il mondo, risuonano ancora più forti le sue preghiere a Mamma Schiavona. I suoi inni alla pace, all’integrazione, alla fraternità”. E’ il ricordo del sindaco di Mercogliano, Vittorioper, scomparso nella mattinata. “La nostra amministrazione si è battuta affinché potesse accedere ai ...