Dal Real Madrid al Brasile per vincere i mondiali 2026 | la nuova avventura di Re Carlo Ancelotti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’ultimo commissario tecnico straniero risaliva addirittura al 1965 ma ilè alla ricerca della sesta coppa del mondo, quella che manca dal 2002 e che sarà l’obiettivo deidelche si svolgeranno tra Messico, Canada e Stati Uniti. Per arrivare alla coppa, la federazione ha scelto, a partire dal 1 giugno 2024,. L’attuale allenatore delrispetterà il contratto con le merengues per la prossima stagione, iniziando ad allenare i verdeoro dalla Coppa America, in programma tra undici mesi proprio negli Stati Uniti. Le cinque Champions e il sogno della Selecao Una carriera straordinaria per il tecnico emiliano, vincitore di un’infinità di trofei con Milan e. Cinque le Champions ...