Dal giustiziere dei parcheggi al piromane del cassonetto. Deriva di Roma o del romano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il confine tra ricerca della legalità edel fai-da-te rischia di diventare sottile, nella città dove il rinvenimento di uno scheletro al Pigneto – scheletro di donna con collanina d’argento poggiata su quel che resta del collo – non sembra neanche più notizia degna di un sobbalzo, da tanto l’abitudine al non-stupore dilaga in ambiti impensabili: omicidi di giovanissimi, gabbiani e cinghiali in libertà, immondizia strabordante, persino serpenti in capannoni abbandonati o non lontani dai cumuli di monnezza. Per non dire del cosiddetto “decoro”, non pervenuto presso molti quartieri. Il confine è sottile, se si guardano due fatti apparentemente slegati ma che parlano di un malessere, di un disagio, forse anche di un contagio di comportamenti al limite tra auto-difesa e vandalismo. C’è infatti il fuoco appiccato ai cassonetti stracolmi, nella lista di eventi che, ...