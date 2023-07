Dal calcio alla kickboxing | la Christian’s Gym illumina Fragneto l’Abate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 3 luglio a, provincia di Benevento, si è svolta la 6°edizione degli incontri ditargataGym. Oltre 25 atleti si sono sfidati sul ring in un evento serale con circa 250 spettatori. Alcuni match si sono svolti secondo le regole del light contact, altri invece si sono svolti a contatto pieno, frutto dell’impegno e sacrifcio in palestra strappando applausi al pubblico estasiato, il tutto onorando la massima espressione dei valori della: lealtà, sacrificio, impegno, confronto e disciplina. Purtroppo non è stato possibile per questioni di tempo mostrare tutte le attività che laGym offre. L’evento è stato ideato e perfezionato dall’ istruttore Christian Pernicano, ex calciatore sannita, che da ...