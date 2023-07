Dada’ al Cinquanta – Spirito Italiano

..."Summer Fest " al" Spirito Italiano che, grazie al supporto di " Radio Base ", invita tutti ad una sola soluzione estiva: lasciati andare ! Giovedì 6 luglio è il turno di' ,...IN TOUR' è attualmente in tour in tutta Italia e sta portando live la sua musica. La cantante ... Isernia 01/07 " @Premio Carosone, Arena Flegrea, Napoli 06/07 " @Spirito Italiano, ......"Summer Fest " al" Spirito Italiano che, grazie al supporto di " Radio Base ", invita tutti ad una sola soluzione estiva: lasciati andare ! Giovedì 6 luglio è il turno di' ,...