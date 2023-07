Da Roma alla Florida | promuovere l’eccellenza italiana nel mondo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La seconda edizione del M.Ro – Italian Delegation Made in Italy al FITCE., 5 luglio 2023 – Nella Sala Parlamentino del MIMIT, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, via Veneto 33 inil 6 luglio alle 17.00 ci sarà una tavola rotonda organizzata da M.Ro Italian Delegation Made in Italy in collaborazione con il Governo della, la Broward County, e in particolare con ilInternational Trade Cultural Expo l’opportunità di prendere parte al Fitce 2023 a Fort Lauderdale il 4 e 5 ottobre prossimo, un Expo dove partecipano 60 nazioni. A fare gli onori di casa Romina Nicoletti CEO M.Ro – Italian Delegation Made in Italy e Fitce Country Chair Ambassador to Italy, modererà Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation. Interverranno esponenti del...