Da domani entra in azione l’Indice nazionale dei domicili digitali | ecco cos’è

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il 6 giugno scorso è nato l’Inad ovverodeidove i cittadini possono registrare un indirizzo Pec utile per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministr. È un recapito digitale per ricevere informazioni con valenza legale da parte della PA: rimborsi fiscali, multe, detrazioni d’imposta. Le comunicazioni saranno notificate in tempo reale. Il vantaggio per i cittadini sarà quello di avere a disposizione la documentsubito e in un unico luogo digitale. Inad nasce dalla collabortra Agid, il Dipartimento per la trasformdigitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovdigitale, che ha ...