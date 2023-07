Da Crédit Agricole Italia e CDP 34 milioni con Garanzia SACE al Gruppo Andriani per un nuovo stabilimento in Nord America

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il pricing del finanziamento sarà legato al raggiungimento di specifici obiettivi ESG presenti nel Piano di Sostenibilità dell’azienda. Con le risorse verrà realizzato un innovativo sito produttivo di pasta naturalmente priva di glutine in Canada per garantire un miglior posizionamento competitivo dell’azienda all’estero. Bari, 5 luglio 2023 – Incrementare gli investimenti sostenibili, consolidare la propria presenza nel mercatono e potenziare le capacità produttive di pasta, esportando l’nità e i principi di una alimentazione equilibrata fatta di prodotti sani per le persone e per il pianeta. Questi gli obiettivi al centro delaccordo da 34sottoscritto da, in qualità di banca agente, e Cassa ...