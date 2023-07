Da Corona a Di Battista | tutti insieme su Rete4 Cosa volere di più?

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Al direttore - L’immaginario dialogo tra il “Politico” e il “Corporativo” pubblicato ieri dal Foglio solleva interrogativi di grande interesse, e il mio rispetto per Sabino Cassese sfiora la venerazione, quindi impiego tutta l’umiltà di cui sono capace per formulare qualche piccola obiezione alle riflessioni dei due archetipi. A partire dall’affermazione sommaria che fa da cappello all’intero pezzo: “E’ un settore che non conosce crisi, quello delle società di lobbying. Il loro fatturato è esploso”. (Magari fosse così. Sì, il mercato privato delle agenzie di lobbying e public affairs in Italia sta crescendo, ma sono numeri infinitesimi rispetto al peso che il settore ha ini paesi europei, per non parlare degli Usa). La valutazione fuorviante si spiega qualche rigo oltre, quando Cassese stila “la grande carta geografica delle organizzazioni rappresentative di ...